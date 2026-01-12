Реклама

18:10, 12 января 2026

Байден сменил номер телефона после одного звонка

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Scott Olson / Getty Images

Бывший президент США Джо Байден сменил номер телефона после звонка корреспондента Белого дома в газете The New York Times (NYT) Тайлера Пейджера. Об этом рассказал сам журналист в ходе интервью с нынешним главой государства Дональдом Трампом.

Во время беседы журналисты газеты рассказали, что ни разу не брали интервью у Байдена. После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что экс-президент сменил номер после звонка Тайлера Пейджера.

«Я действительно звонил ему, и он действительно сменил номер», — подтвердил корреспондент.

Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине. В ходе интервью он назвал своего предшественника Джо Байдена «дураком», поскольку тот потратил 350 миллиардов долларов на помощь Киеву.

