Культура
11:01, 12 января 2026Культура

Бузова раскритиковала жалующихся на снегопад москвичей

Бузова раскритиковала жителей Москвы за жалобы на количество снега в столице
Ольга Коровина

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова раскритиковала жителей Москвы, которые жалуются на обильные снегопады. Соответствующий ролик она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница напомнила, что снегопады в России — это норма, к которой всем нужно быть готовыми. Артистка заявила, что зимой отказалась от обуви на высоком каблуке и стала раньше выходить из дома, чтобы не опаздывать из-за пробок.

«Почему все в шоке? Мы будто живем в Африке, где снег выпадает раз в сто лет», — возмутилась Бузова.

Ранее Бузова посоветовала справляться со стрессом с помощью нытья. Артистка подчеркнула, что нытье помогает ей бороться с загруженным графиком и недосыпом.

