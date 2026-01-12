DDX Fitness открыл юбилейный 150-й фитнес-клуб

Федеральная сеть DDX Fitness открыла 150-й фитнес-клуб в питерском «Доме мод»

Федеральная сеть DDX Fitness открыла юбилейный 150-й фитнес-клуб, успев за этот год увеличить масштабы в 2,3 раза. Новый объект заработал в здании «Дом мод» на Каменноостровском проспекте Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Фитнес-клубу нашли место в здании с выраженным историческим контекстом. Он занял три этажа общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. «При адаптации пространства были сохранены ключевые элементы интерьеров, включая круговые залы, а также интегрированы арт-объекты», — сказано в сообщении.

Известно также, что открытие 150-го фитнес-клуба последовало за выходом DDX Fitness на первое место в рейтинге по большему количеству спортивных площадок в России. В середине декабря, по оценке исследовательского агентства FitnessData, сеть стала самой большой в стране по этому показателю.

Уже после этого, под конец месяца, DDX Fitness стал больше еще на 11 объектов. Федеральная сеть вышла в Чебоксары и Сочи.

В общей сложности с января по ноябрь 2025 года DDX Fitness обеспечил 55 процентов всех открытий полноформатных фитнес-центров и 61 процент инвестиций в развитие фитнес-инфраструктуры в стране. По площади всех объектов DDX Fitness занимает более 290 тысяч квадратных метров.

«Такое расширение отражает более широкий рыночный контекст. Уровень проникновения фитнес-услуг в России впервые превысил 5 процентов», — отметили в компании. Также там уточнили, что рынок показывает устойчивый рост: на протяжении восьми кварталов подряд темпы увеличения объема фитнес-услуг превышают 20 процентов в годовом выражении. Все это является свидетельством того, что в потребительском поведении россиян происходят активные структурные изменения — люди все чаще хотят заниматься фитнесом.