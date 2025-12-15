DDX Fitness стал крупнейшей фитнес-сетью России по числу клубов

DDX Fitness вышел на первое место по числу действующих фитнес-клубов в России

Федеральная сеть DDX Fitness вышла на первое место по числу действующих фитнес-клубов в России. Это следует из данных исследовательского агентства Fitness Data, предоставленных DDX Fitness.

Согласно данным Fitness Data, на декабрь 2025 года сеть, основанная в 2018-м, представлена 140 объектами в 51 городе. Более того, с января по ноябрь она обеспечила 55 процентов всех открытий полноформатных клубов в стране и привлекла 61 процент инвестиций в развитие фитнес-инфраструктуры.

Кроме того, сеть увеличила свое присутствие более чем в два раза, открыв 75 новых клубов. Общая площадь всех фитнес-объектов компании составляет 270 тысяч квадратных метров. До конца года DDX Fitness планирует открыть еще около 11 объектов.

По словам управляющего партнера FitnessData Максима Боровикова, DDX Fitness подтвердил свое лидерство в отрасли. «Компания формирует значительную часть новых открытий и во многом задает динамику развития рынка», – сказал Боровиков.

Основатель сети DDX Fitness Иван Ситников отмечает, что с января каждые пять дней открывается новый клуб. «Расширение сети позволяет сделать регулярные тренировки доступными для сотен тысяч клиентов в регионах, где ранее выбор современных фитнес-клубов был ограничен, и вовлекает все больше людей в культуру заботы о себе», – подчеркнул Ситников.

Согласно отчету FitnessData, проникновение фитнес-услуг в России по итогам третьего квартала 2025 года впервые превысило 5 процентов. При этом в 27 городах уже более 10 процентов населения занимаются спортом систематически. Наибольший рост вовлеченности в текущем году показали Татарстан, Тюменская область, Алтайский край, Волгоградская область, Ставропольский край, а также Челябинская область.