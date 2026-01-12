Реклама

Десятки туристов на несколько часов застряли на монорельсе в Диснейленде

60 туристов застряли на монорельсе в Диснейленде США на несколько часов
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: KTLA 5 / YouTube

60 туристов застряли на монорельсе в Диснейленде США на несколько часов. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 8 января в городе Анахайма (штат Калифорния) рядом с аттракционом Space Mountain. В полиции сообщили, что произошел перебой в электроэнергии в связи с механической проблемой.

Уточняется, что монорельс с десятками туристов встал около 15:30 по местному времени. Для спасения застрявших ко входу в парк к 17:00 привезли две лестницы, эвакуация людей длилась еще два часа. Позже полицейские подтвердили информацию об отсутствии пострадавших в результате случившегося.

Монорельс Диснейленда был запущен в 1959 году и является одним из старейших в мире подобных систем.

Ранее россияне оказались заблокированы в отелях Шри-Ланки из-за наводнений и оползней. Им пришлось спасать гостиницы и ценные вещи.

