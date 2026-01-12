Доминиканский футболист отказался возвращаться в тульский «Арсенал» из отпуска

Доминиканец Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал» из отпуска

Доминиканский футболист тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес отказался возвращаться в расположение клуба из отпуска. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

В Арсенале подчеркнули, что игрок был уведомлен о графике подготовки команды, в клубе также заблаговременно приобрели для него необходимые билеты. «Мы считаем, что такой поступок — проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам», — говорится в сообщении.

В «Арсенале» пообещали оштрафовать Рейеса. В клубе добавили, что ведут переговоры с футболистом и стараются найти компромиссный вариант.

Рейес выступает за «Арсенал» с января прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей в Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами.