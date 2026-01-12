Двух россиян арестовали в Китае за курение на борту самолета

Двух россиян перед Новым годом арестовали в Китае за курение на борту самолета. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала посольства России в КНР.

Уточняется, что их арест был произведен за семь дней до Нового года. В посольстве напомнили, что в Китае на законодательном уровне курение на борту самолета строго запрещено. «Запрет действует на всех этапах полета (стоянка, взлет, крейсерский полет, посадка) и во всех зонах воздушного судна, включая туалеты», — отметили в ведомстве.

Россиянам рассказали, что за нарушение им грозит от 5 до 15 суток ареста, крупный штраф и внесение в так называемый «черный список» пассажиров. Также вероятен полный запрет на полеты авиакомпаниями КНР на срок до одного года.

4 января туристы из России сообщили, что на границе с Китаем образовалась пробка из 30 автобусов с российскими номерами. Некоторые путешественники ожидали в очереди более 10 часов. Причем транспорт с китайскими гражданами пропускали без проблем.