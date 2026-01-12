Эстония запретила въезд участвовавшим в СВО россиянам

Эстония запретила въезд 261 россиянину, участвовавшему в СВО

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что республика запретила въезд в страну 261 россиянину, участвовавшему в специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в X.

«Эстония ввела запрет на въезд в страну для первых 261 российских военнослужащих, которые принимали участие в агрессивной войне против Украины — и это только начало», — заявил Цахкна.

Он добавил, что власти страны продолжат работу по увеличению списка лиц и призвал другие страны Запада присоединиться к въездным ограничениям.

Ранее глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин признался, что нет признаков того, что Россия намерена атаковать страны Прибалтики. По его мнению, Россия старается минимизировать опасность возможного конфликта, следя за траекториями полета беспилотников и маршрутом следования самолетов, чтобы не создавать инцидентов.