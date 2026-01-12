GN: Европа может спасти Гренландию от Трампа только с помощью диалога с Россией

Европа может помешать президенту США Дональду Трампу реализовать свой план по присоединению Гренландии только с помощью восстановления диалога с Россией. Об этом пишет Geopolitika.news.

Как отмечается в статье, американский лидер манипулирует «угрозой» европейским странам со стороны России. Кроме того, он может договориться с российским лидером Владимиром Путиным, что, по словам авторов, «автоматически сделает Европу побежденной стороной».

«Теоретически Европа могла бы помешать Трампу только одним способом: она могла бы продвинуться в своих переговорах с Путиным», — говорится в материале.

Издание также обратило внимание, что в последнее время некоторые европейские лидеры начали склоняться к диалогу с Россией. Так, желание возобновить переговоры выразили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а немецкий канцлер Фридрих Мерц «сменил тон на более примирительный, высказываясь о Москве».

Ранее Трамп заявил, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают другие страны. В частности, он допустил переход острова России или Китаю.