Экономика
17:46, 12 января 2026Экономика

ФАС возбудила дело против популярного производителя БАДов

В ФАС возбудили дело против производителя БАДов «Алкой-Фарм»
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против производителя биологически активных добавок (БАД) «Алкой-Фарм». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Служба выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях организации при оформлении упаковки биологически активной добавки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело было возбуждено после обращения в ФАС компании «ИНАТ-Фарма», которая реализует БАД «Селцинк Плюс». В «ИНАТ-Фарма» заявили, что «Алкой-Фарм» начал продавать БАД «Селен+Цинк VIT» «в сходном до степени смешения оформлении». ФАС сочла, что это может создать у покупателей ложное впечатление о поставщике продукции и способствовать неправомерному использованию репутации правообладателя.

«Комиссия службы проверит действия "Алкой-Фарм" на соответствие нормам Закона о защите конкуренции», — уточнили в ведомстве.

Ранее Роскачество перечислило проблемные по уровню фальсификации товары на полках российских магазинов за 2025 год. В их число вошли и БАДы. В частности, исследование добавок Омега-3 показало, что содержание заявленных активных веществ колеблется от 15 до 60 процентов.

