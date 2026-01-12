Реклама

Наука и техника
20:54, 12 января 2026Наука и техника

Раскрыт первый смартфон Apple в 2026 году

9to5Mac: iPhone 17e выйдет в феврале и будет стоить около 47 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
iPhone 17

iPhone 17. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Запланированный на февраль iPhone 17e получит новый дизайн. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты профильного медиа проанализировали отчеты инсайдеров и раскрыли информацию о первом в 2026 году устройстве Apple. Им окажется iPhone 17e, который появится в феврале. Вероятнее всего, девайс будет стоить 599 долларов, или около 47 тысяч рублей — как и iPhone 16e.

Источники предсказали, что телефон получит новый процессор A19, созданный по 3-нанометровому техпроцессу. Велика возможность, что устройство будет иметь новый дизайн: инсайдеры ожидают более тонкие экранные рамки. Однако функции ProMotion и поддержки высокой частоты обновления не будет.

Новый 17e, вероятно, получит вырез на передней панели Dynamic Island. Журналисты напомнили, что iPhone 16e остался последним смартфоном Apple с «монобровью». Кроме того, смартфон должен выйти с новой фронтальной камерой Center Stage, поддержкой беспроводной зарядки и магнитных аксессуаров MagSafe.

В начале года журналисты Hi-Tech Mail.ru обратили внимание, что все актуальные iPhone подорожали в России. За месяц стоимость смартфонов увеличилась на 9-20 процентов.

