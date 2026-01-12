Герой России Ендовицкий: Пленный офицер ВСУ сдал расположение подразделений

Пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл расположение нескольких украинских подразделений в Донбассе. Об этом заявил заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Центр», Герой России Павел Ендовицкий с позывным Серп, передает РИА Новости.

Уточняется, что военнослужащий, который сдал позиции ВСУ, выглядел чисто и опрятно. Вместе с тем у него был найден планшет с картой и другими записями, по которым российские военные определили, что в плен был взят командир. После этого они установили его личность и какими подразделениями он командовал.

«Ряд позиций основных, пулеметные точки, точки взлета БПЛА он все "сдал" и, конечно же, мы наносили туда огневое поражение — как артиллерия, так и своими ударами FPV-дронов. И в глубину, где была стоянка техники у них, расположена в ангарах, тоже наносились авиаудары», — подтвердил Ендовицкий.