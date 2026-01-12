Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 12 января 2026Бывший СССР

Герой России раскрыл полученные от пленного офицера ВСУ данные

Герой России Ендовицкий: Пленный офицер ВСУ сдал расположение подразделений
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл расположение нескольких украинских подразделений в Донбассе. Об этом заявил заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Центр», Герой России Павел Ендовицкий с позывным Серп, передает РИА Новости.

Уточняется, что военнослужащий, который сдал позиции ВСУ, выглядел чисто и опрятно. Вместе с тем у него был найден планшет с картой и другими записями, по которым российские военные определили, что в плен был взят командир. После этого они установили его личность и какими подразделениями он командовал.

«Ряд позиций основных, пулеметные точки, точки взлета БПЛА он все "сдал" и, конечно же, мы наносили туда огневое поражение — как артиллерия, так и своими ударами FPV-дронов. И в глубину, где была стоянка техники у них, расположена в ангарах, тоже наносились авиаудары», — подтвердил Ендовицкий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Рублю спрогнозировали ослабление к доллару

    Мужчин предупредили о сильнее всего бьющем по потенции факторе

    Герой России раскрыл полученные от пленного офицера ВСУ данные

    Появились подробности по обнажившему логистическую махинацию на миллиарды рублей делу

    Россиян призвали готовиться к бурям

    В Европе отреагировали на слова Трампа о российских кораблях у Гренландии

    У российского бизнесмена отобрали бриллиант стоимостью более 112 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok