22:24, 12 января 2026

Главный охотник за лох-несским чудовищем вынес вердикт после 52 лет поисков

После 52 лет поисков натуралист Шайн признал, что лох-несского чудовища нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Натуралист Эдриан Шайн, посвятивший 52 года изучению знаменитого озера Лох-Несс в Шотландии, вынес вердикт, что никакого древнего монстра там нет. Об этом сообщает издание LadBible.

Шайн начал поиски лох-несского чудовища еще в 1973 году, однако со временем стал сомневаться в существовании монстра все сильнее. Однажды исследователь принял за горб существа обычный камень. После этого многие «наблюдения» он объяснил волнами от проходящих лодок и кораблей по Каледонскому каналу.

Длинную шею монстра Шайн объяснил оптической иллюзией. Чаще всего это птицы, собравшиеся на спокойной поверхности озера. Эксперт также отметил, что в озере Лох-Несс слишком мало рыбы для пропитания крупного существа.

Несмотря на разочарование, 76-летний мужчина не жалеет о потраченном времени. Шайн рассказал, что получил массу удовольствия от работы и допускает новые открытия.

Ранее издание National Geographic заявило, что в последнее время жители Центральной Африки все чаще рассказывают о встречах с мокеле-мбембе — легендарным существом, которое якобы обитает в лесах у реки Конго.

