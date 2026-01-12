Иран пригрозил США войной

Аракчи: Иран готов к военному сценарию против США

Иран готов к военному противостоянию с США. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

«Если Вашингтон захочет снова реализовать военный сценарий, как он это делал раньше, то мы к этому готовы. Наша военная готовность значительна и более масштабна по сравнению с последней войной», — сказал он.

Министр также усомнился в том, что Вашингтон готов к «конструктивным и честным» переговорам с Тегераном.

Прежде спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил президенту США Дональду Трампу «незабываемым уроком». «Я слышал, что ты угрожал Ирану. Приходи, посмотри, как весь ваш потенциал на Ближнем Востоке будет уничтожен», — обратился политик.