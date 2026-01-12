Реклама

17:53, 12 января 2026

Испанцы перехватили корабль с тоннами кокаина и соли

Полиция Испании перехватила корабль с 10 тоннами кокаина, скрытого среди соли
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Prensa de la Dirección General de la Policía

Полиция Испании перехватила корабль с почти 10 тоннами кокаина, скрытого среди груза с солью. Об этом заявили в пресс-службе национальной полиции королевства, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что операция «Белая волна» стала крупнейшей по изъятию этого вида наркотика в открытом море за всю историю испанской полиции.

«Специальная оперативная группа полиции взяла судно на абордаж на прошлой неделе, когда оно следовало по Атлантике из Бразилии в Европу», — заявили в ведомстве.

Ранее двух граждан Украины в возрасте 38 и 53 лет таможенники Франции арестовали в городе Угарт-Сиз неподалеку от испанской границы. Они передвигались на автомобиле и микроавтобусе, в тайнике обнаружили 40 пакетов с белым порошком.

