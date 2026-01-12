Изменения во внешности Трампа на выступлении в Вашингтоне объяснили

Стилист Фуше: Изменение цвета волос Трампа может быть связано с тонированием

Стилист и парикмахер из Лондона Густав Фуше объяснил изменения во внешности президента США Дональда Трампа. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Фуше проанализировал выступление американского лидера в Вашингтоне перед членами Республиканской партии, которое состоялось в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Эксперт обратил внимание, что цвет волос Трампа неожиданного изменился. По его мнению, они стали немного розовыми.

Фуше предположил, что изменение цвета волос может быть связано с тонированием. «Чтобы добиться серебристого или более светлого оттенка блонда, в шампуни часто добавляют фиолетовые тона для нейтрализации желтизны. Однако, если использовать его слишком много и часто или продержать на волосах чуть дольше, чем нужно, он может изменить цвет, и волосы приобретут розоватый оттенок», — пояснил собеседник портала.

Кроме того, стилист упомянул еще два фактора, которые могли повлиять на новый образ Трампа. «Одна из распространенных причин — освещение. Мы часто сталкиваемся с этим у клиентов с седыми или серебристыми волосами. Еще одним фактором может быть фон и окружающие предметы. Например, красный флаг», — заключил специалист.

