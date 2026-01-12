Реклама

Известному телеведущему сделали срочную операцию на сердце

Австралийскому ведущему Грегу Эвансу сделали срочное коронарное шунтирование
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: David Teuma / Getty Images

У 72-летнего австралийского телеведущего Грега Эванса нашли болезнь сердца, врачи сделали ему срочную операцию. Об этом пишет Sky News.

По словам известного ведущего, в декабре он решил проверить сердце, и врачи диагностировали у него ишемическую болезнь. «Они сделали ангиограмму, чтобы проверить мое сердце на предмет сужения артерий. И я получил плохие новости», — добавил Эванс.

Как уточнил телезвезда, медики обнаружили у него угрожающее жизни сужение артерий и порекомендовали безотлагательную операцию. На следующий день ему сделали коронарное шунтирование.

Эванс добавил, что восстанавливается после хирургического вмешательства. «Мне сказали, что через несколько месяцев я буду чувствовать себя намного лучше, и, может быть, через полгода смогу вернуться к обычной жизни», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман перечислил красные флаги, свидетельствующие о проблемах с сердцем. К таким признакам специалист отнес в том числе учащенное сердцебиение и общую слабость.

