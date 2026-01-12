Британский бренд Jimmy Choo зарегистрировал в России товарный знак «Джимми Чу»

Британский люксовый бренд Jimmy Choo зарегистрировал в России товарный знак на русском языке. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что заявка на регистрацию бренда «Джимми Чу» была подана еще в апреле 2024 года из Великобритании. Товарный знак зарегистрировали по шести классам (№ 3, 9, 14, 18, 25, 35) международной классификации товаров и услуг. В итоге под этим названием будут выпускать одежду, обувь, ювелирные изделия, а также очки, сумки и косметику.

В декабре 2025 года ушедший с отечественного рынка бренд Adidas также продлил товарный знак в России.

Ушедшие из России компании регулярно подают заявки на регистрацию товарных знаков, чтобы не потерять право на них на российском рынке, однако ни в одном из случаев такая практика не привела к возвращению.