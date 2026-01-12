Стали известны подробности нападения насильника на россиянок в Каире

Три россиянки попали в больницу в Каире после нападения насильника в квартире

Трех российских туристок в Каире пытался изнасиловать грабитель в их квартире, все они попали в больницу, пишет Telegram-канал Mash.

Источники раскрыли подробности нападения насильника на россиянок в Каире. Отмечается, что мужчина выследил девушек, дождался, пока они окажутся дома, и ворвался в квартиру.

«Одну из них он попытался изнасиловать, другую — ограбить и надругаться, используя болторез и отвертку», — говорится в сообщении. В результате одна девушка получила перелом бедра, вторая — рваную рану. Третья пыталась дать отпор, но выпала из окна и тоже сломала бедро. Все три россиянки попали в больницу.

Известно, что подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что россиянка упала с балкона при попытке спастись от насильника в Каире.