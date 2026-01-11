Россиянка упала с балкона при попытке спастись от насильника в Каире

Гражданка России получила телесные повреждения в столице Египта Каире в результате падения с балкона жилого помещения, куда она пыталась спастись от злоумышленника, совершившего проникновение в квартиру с целью хищения имущества и совершения насильственных действий. Об этом сообщает портал Cairo 24.

«Обвиняемый увидел, как трое россиянок вошли в жилой дом в Новом Каире. Он последовал за ними спустя час и обнаружил, что дверь квартиры открыта», — говорится в сообщении.

По информации издания, обвиняемый вошел в квартиру и увидел, что одна из россиянок спит на диване. «Он обнял ее. Когда она его заметила, то выбежала на балкон и прыгнула со второго этажа, получив переломы», — отмечает портал.

Две другие соотечественницы немедленно обратились в полицию, которая оперативно прибыла на место и задержала злоумышленника, проникшего в жилище.

Министерство внутренних дел Арабской Республики Египет официально заявило, что в субботу мужчина предпринял попытку ограбления квартиры в Каире, где находились три иностранные гражданки, чьи данные о гражданстве удержаны. Согласно информации ведомства, преступник приставал к одной из потерпевших и причинил ножевые ранения второй. Как указано в официальном сообщении, первая женщина выпрыгнула из окна в попытке спастись, получив при этом телесные повреждения.

