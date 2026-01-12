Реклама

Кулеба оценил шансы завершить конфликт на Украине в 2026 году

Кулеба: Конфликт не удастся завершить в 2026 году, но огонь может прекратиться
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Фото: Stringer / Reuters

Украинский конфликт не удастся завершить в 2026 году, но огонь может быть прекращен. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Украинской правде».

«Войну — нет, прекратить огонь — есть», — так он ответил на вопрос журналистов о шансах завершения конфликта в 2026 году.

В этом же интервью Кулеба назвал время для активизации переговоров России и Украины. По его словам, следующая вспышка переговоров произойдет в конце февраля 2026 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский угробил цветущую часть Европы и добьет ее окончательно, если не будет достигнута договоренность о завершении украинского конфликта.

