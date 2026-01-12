Реклама

Кулеба заявил об отсутствии собственного пути у Украины

Кулеба: Украина вступит в ЕС или станет частью русского мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

У Украины нет собственного пути: она либо вступит в Европейский союз (ЕС), либо станет частью России. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Украинская правда».

Он отметил, что Украине следует стать членом Европейского союза на ближайшие десятилетия. По его словам, присоединение к Европейскому союзу станет цивилизационном выбором.

«Нет отдельного украинского пути — это не работает. Мы или в русском мире, или в европейском мире. Все. Ничего посередине», — сообщил украинский экс-министр.

Кулеба также отметил, что Украина не должна мыслить альянсами как способом сохранения и развития.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу передать Киеву резервы ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Он также заявил, что партнеры должны внести средства по программе Prioritized Ukraine Requirements List, в рамках которой приобретают вооружение у США и передают его Киеву.

