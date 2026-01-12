Реклама

Малышева призвала россиян включить в рацион любимое блюдо русских царей

Врач Малышева призвала россиян включить в рацион кулебяку
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерия Попова / Фотобанк Лори

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов, рассказали о пользе традиционного русского блюда — кулебяки. В эфире программы «Жить здорово!», запись которой доступна на сайте Первого канала, они призвали россиян включить этот вид пирога в рацион.

«Кулебяка на Руси делалась с тремя начинками: рыба, мясо и грибы», — заявила Малышева. Ее коллега Продеус назвал своей любимой начинкой красную рыбу. Он объяснил, что в этом продукте содержится витамин D, который укрепляет иммунитет и защищает от рака.

Гандельман также посоветовал делать кулебяку с курицей. По его словам, у людей, которые регулярно употребляют это мясо, риск развития болезни Альцгеймера ниже, чем у тех, кто избегает его. Коновалов рассказал, что в третьей начинке — грибах — есть полезный эрготионеин, которое предотвращает разрушение клеток. Он добавил, что кулебяка была популярна у русских царей, а первые упоминания о ней датируются XII веком.

Ранее Малышева и Продеус в программе «Жить здорово!» предупредили об опасности популярного ресторанного блюда. Они заявили, что в нем могут быть глисты и тяжелые металлы.

