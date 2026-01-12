Россиянка продала три квартиры ради возлюбленного из-за границы

46-летняя курянка продала три квартиры ради возлюбленного из сети

46-летняя жительница Курска распродала недвижимость на 28 миллионов рублей ради знакомства из интернета. Детали мошеннической схемы раскрыла пресс-служба регионального управления МВД.

С таинственным возлюбленным россиянка познакомилась в мессенджере. Мужчина заявил, что живет в арабской стране и готов пригласить собеседницу к себе на родину, чтобы узнать ее поближе. Вскоре после этого иностранец рассказал, что зарабатывает на криптовалюте и инвестиционной бирже, причем довольно успешно. Курянка заинтересовалась таким видом заработка и решила так же поиграть на бирже.

Скачав приложение, россиянка внесла первый транш. Сначала в бизнес пошли все накопления, а через месяц речь зашла и о квартире. О своих планах женщина не распространялась. Спустя несколько месяцев курянка продала три свои квартиры, автомобиль, слиток золота, а также взяла деньги в долг у знакомых и оформила несколько кредитов в банке. Все вырученные деньги она зачислила на свой счет в приложении. Однако ни обещанного дохода, ни арабских красот россиянка так и не увидела: в конце концов иностранец очистил историю сообщений и перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. Аферистов разыскивают.

