Молодая россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры

20-летняя жительница Шуи лишилась квартиры и миллиона рублей из-за мошенников

20-летняя жительница Шуи поверила мошенникам и лишилась квартиры. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе управления МВД по Ивановской области.

Сначала с девушкой связались лжесотрудники городской больницы. Они предложили ей пройти практику и попросили сообщить код из СМС для «оформления документов». После того как она назвала его, связь прервалась.

Через некоторое время с потерпевшей связались другие лица, которые представились сотрудниками службы безопасности Минфина. Собеседники сообщили молодой россиянке, что персональные данные девушки якобы были похищены и используются для финансирования Вооруженных сил Украины. Помимо этого, злоумышленники убедили девушку, что из-за утечки данных квартира находится под залогом у банка и может быть утрачена. Чтобы спасти имущество, они призвали пострадавшую срочно продать жилье.

После того как покупатель нашелся и сделка состоялась, все вырученные с нее средства жительница Шуи передала курьеру в Москве наличными. Когда россиянка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, аферистов ищут.

Ранее сообщалось, что 70-летняя жительница Челябинска осталась без жилья из-за мошенников.