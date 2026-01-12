Леонардо Ди Каприо стал мемом в сети из-за выражения лица на «Золотом глобусе»

Американский актер Леонардо Ди Каприо стал мемом в сети из-за выражения лица на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Об этом пишет Daily Mail.

По словам журналистов, в соцсетях завирусилось видео, на котором Ди Каприо активно жестикулировал и эмоционально с кем-то общался. Сначала он указал двумя пальцами на свои глаза, а затем показал на собеседника, оставшегося за кадром. После актер начал размахивать руками, указывая пальцем на других гостей мероприятия.

Редакторы также обратили внимание на комментарии фанатов Ди Каприо. Они отмечали, что увидеть его оживленную реакцию на разговор с собеседником — большая редкость: «Я буквально таю от умиления. Я никогда в жизни не видела его таким живым на людях», «Видеть его в таком состоянии — это поистине исторический момент», «Я в восторге», «Мне нужно знать, что там происходило».

Ранее стендап-комик Никки Глейзер, которая стала ведущей церемонии «Золотой глобус», жестко высмеяла Леонардо Ди Каприо за романы с молодыми женщинами.