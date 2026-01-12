МИД Армении вызвал посла России из-за Соловьева

МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за высказываний Соловьева

Министерство иностранных дел Армении вручило ноту протеста послу России в республике Сергею Копыркину из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева. Об этом агентству «Арменпресс» заявила пресс-секретарь дипломатического ведомства Ани Бадалян.

«Посла России в Армении вызвали в Министерство иностранных дел и вручили ему письмо протеста, в котором выразили глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного медиахолдинга», — подчеркнула дипломат.

По словам Бадалян, Ереван посчитал высказывания Соловьева враждебным проявлением и неприемлемым посягательством на суверенитет республики. Пресс-секретарь армянского МИД подчеркнула, что заявления телеведущего грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией.

10 января Соловьев заявил в эфире «Соловьев.LIVE» о недопустимости ослабления двусторонних отношений между Москвой и Ереваном. По мнению телеведущего, Россия «должна провести специальную военную операцию не только на Украине, но и на территориях, находящихся в сфере ее влияния, игнорируя международное право».

Ранее президент России Владимир Путин ответил на заявления о фактическом выходе Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам Путина, Россия во время своего председательства в организации будет находиться в контакте с Ереваном по линии объединения.

