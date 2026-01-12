Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:28, 12 января 2026Мир

Индия пояснила принципы закупки оружия

МИД Индии: Оборонные закупки определяются национальными интересами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Arko Datta / Reuters

Оборонные закупки Индии и политика в отношении выбора поставщиков военной техники не носит идеологического характера. Такое заявление сделал первый замглавы иностранных дел (МИД) Индии Викрам Мисри, передает РИА Новости.

Он пояснил, что подход Индии определяется национальными интересами. «Если мы собираемся закупать продукцию за рубежом, а не производить ее на месте, мы смотрим, где в мире мы можем получить ее наиболее удобным способом», — добавил он.

Таким образом Мисри прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Берлин хочет усилить сотрудничество с Нью-Дели в вопросах безопасности, чтобы уменьшить зависимость Индии от России.

В ноябре газета The Times of India сообщила, что Минобороны Индии одобрило закупку для Военно-воздушных сил пяти дивизионов зенитных ракетных систем С-400 и ракет к ним у России. Также в планы индийского военного ведомства входит приобретение перехватчиков дальностью 100, 200, 250 и 380 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал Фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Европе назвали способ «спасти» Гренландию от Трампа с помощью России

    Российский посол раскрыл условия содержания Мадуро в США

    Военкор высмеял «исторический документ» Киева

    Индия пояснила принципы закупки оружия

    Иран пригрозил США войной

    Стало известно о встрече Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы

    Украину предупредили о групповых ударах «Орешником»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok