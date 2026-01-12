Реклама

11:33, 12 января 2026

МИД Китая выступил с предупреждением к США из-за Гренландии

МИД КНР: США не должны использовать Россию или Китай ради интересов в Арктике
Виктория Кондратьева
Фото: Tingshu Wang / Reuters

США не должны использовать Россию или Китай ради оправдания собственных интересов в Арктике. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

По словам Мао Нин, китайские власти «не согласны с тем, что Соединенные Штаты используют Китай или Россию в качестве предлога для продвижения собственных интересов», которыми объясняются претензии США на Гренландию. Она подчеркнула, что Арктика затрагивает общие интересы международного сообщества.

«Деятельность Китая в Арктике способствует укреплению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе, а также соответствует международному праву», — отметила представитель МИД.

Ранее Трамп заявил, что в случае, если Гренландия не будет под контролем Вашингтона, там якобы появятся Россия или Китай. Глава Белого дома назвал такой исход событий недопустимым для США.

