Минобороны раскрыло подробности об ударе «Искандером» и «Калибром» по предприятиям в Киеве

Вооруженные силы (ВС) России при помощи ракетного комплекса «Искандер» и ракет «Калибр» в ночь на 9 января ударили по двум предприятиям в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
По данным министерства, предприятия были задействованы в сборке ударных беспилотников, которые применялись для атак по территории России.
Помимо того, удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
В эту же ночь российские военнослужащие ударили баллистической ракетой «Орешник» по Львовской области. По данным Минобороны, целью являлся Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.