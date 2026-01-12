Реклама

Молдавия и Украина отрезали от поставок российских военных в Приднестровье

RFU: Молдавия и Украина отрезали от поставок российских военных в Приднестровье
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Власти Молдавии и Украины отрезали от поставок с 1 января 2026 года миротворческий контингент Вооруженных сил (ВС) России в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом пишет портал Reporting from Ukraine (RFU).

Как утверждается, в полночь 1 января Украина ввела строгий контроль любого разрешенного перемещения товаров или людей вдоль всей границы с Приднестровьем протяженностью 450 километров. Одновременно власти Молдавии усилили контрольно-пропускные пункты и расширили пограничный контроль, используя мобильные подразделения для поддержки контроля за пределами стационарных пунктов пропуска.

По мнению RFU, целью контрольно-пропускных мер Молдавии и Украины является полная блокада российских военных на территории ПМР. Подчеркивается, что полный контроль воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщения с непризнанной республикой осложнит снабжение контингента ВС России.

«Эта совместная блокада демонстрирует явное изменение в подходах Молдавии и Украины к российскому влиянию: они выбирают последовательное давление вместо открытого конфликта», — резюмировали авторы портала.

Ранее власти Молдавии испугались возможного включения шагов по урегулированию кризиса в Приднестровье в мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Отмечалось, что Кишинев переживает из-за попыток США найти уступки в диалоге с Россией и якобы готовности Вашингтона при этом нарушать интересы Европы и Украины.

