Россиян предупредили о новом способе кражи личных данных

МВД: Мошенники крадут данные под видом помощи в поиске пропавших в зоне СВО

Мошенники придумали новый способ кражи личных данных россиян: они начали заражать устройства вирусами под видом помощи в поиске родственников, которые пропали в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в МВД РФ, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, аферисты выдают себя за представителей общественных организаций и предлагают россиянам помощь в поиске пропавших в зоне СВО. Они присылают потенциальной жертве файлы с названиями вроде Приказ 18.02.apk, Поиск_СВО.apk, Список(2025).apk и утверждают, что в них содержатся сведения о военнослужащих.

Однако если человек скачает и попытается открыть эти файлы, то на его телефон установится вредоносное программное обеспечение, предупредили в МВД. С помощью вируса злоумышленники получат доступ к SMS-сообщениям, контактам, геолокации и другой информации на устройстве. Кроме того, мошенники смогут удаленно управлять телефоном.

Ранее ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов раскрыл основные схемы мошенников, которые будут популярны в 2026 году. Он заявил, что аферисты будут чаще вымогать у россиян наличные, а не просить их перевести деньги онлайн.