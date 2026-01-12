Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:55, 12 января 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе кражи личных данных

МВД: Мошенники крадут данные под видом помощи в поиске пропавших в зоне СВО
Евгения Наумова
Евгения Наумова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Мошенники придумали новый способ кражи личных данных россиян: они начали заражать устройства вирусами под видом помощи в поиске родственников, которые пропали в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в МВД РФ, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, аферисты выдают себя за представителей общественных организаций и предлагают россиянам помощь в поиске пропавших в зоне СВО. Они присылают потенциальной жертве файлы с названиями вроде Приказ 18.02.apk, Поиск_СВО.apk, Список(2025).apk и утверждают, что в них содержатся сведения о военнослужащих.

Однако если человек скачает и попытается открыть эти файлы, то на его телефон установится вредоносное программное обеспечение, предупредили в МВД. С помощью вируса злоумышленники получат доступ к SMS-сообщениям, контактам, геолокации и другой информации на устройстве. Кроме того, мошенники смогут удаленно управлять телефоном.

Ранее ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов раскрыл основные схемы мошенников, которые будут популярны в 2026 году. Он заявил, что аферисты будут чаще вымогать у россиян наличные, а не просить их перевести деньги онлайн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Стало известно о загадочной смерти сотрудника посольства России на Кипре

    Россиянина наказали из-за понравившихся ему чулков со свастикой

    Врач подсказал простые способы справиться с простудой

    Нападением бешеной рыси на российскую школьницу занялись следователи

    Ушедший из России автогигант заявил о падении продаж

    Женщина подавилась стейком и попала в больницу со сломанными ребрами и сотрясением мозга

    Названа ключевая особенность российских «Черных дыр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok