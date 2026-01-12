На пляже нашли пять висящих на веревках человеческих голов

В Эквадоре на туристическом пляже нашли пять человеческих голов. Об этом сообщает Associated Press.

Головы висели на веревках, подвязанных к двум деревянным столбам. Чьи они — неизвестно. Рядом стояла табличка с надписью: неизвестные угрожали тем, кто нападает на местных рыбаков.

Полиция связывает произошедшее с конфликтом между наркокартелями, которые принуждают рыбаков перевозить наркотики и против воли втягивают их в преступную деятельность.

Ранее сообщалось, что в Мексике полицейские обнаружили вдоль дороги шесть отрубленных мужских голов. Рядом с одной из них полиция нашла плакат с названием одной из местных преступных группировок.

