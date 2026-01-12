Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:07, 12 января 2026Из жизни

На пляже нашли пять висящих на веревках человеческих голов

В Эквадоре на пляже нашли пять голов, висящих на веревках
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Karen Toro / Reuters

В Эквадоре на туристическом пляже нашли пять человеческих голов. Об этом сообщает Associated Press.

Головы висели на веревках, подвязанных к двум деревянным столбам. Чьи они — неизвестно. Рядом стояла табличка с надписью: неизвестные угрожали тем, кто нападает на местных рыбаков.

Материалы по теме:
«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
«Они защитят нас»Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
5 января 2023
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020

Полиция связывает произошедшее с конфликтом между наркокартелями, которые принуждают рыбаков перевозить наркотики и против воли втягивают их в преступную деятельность.

Ранее сообщалось, что в Мексике полицейские обнаружили вдоль дороги шесть отрубленных мужских голов. Рядом с одной из них полиция нашла плакат с названием одной из местных преступных группировок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал Фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский посол раскрыл условия содержания Мадуро в США

    Военкор высмеял «исторический документ» Киева

    Индия пояснила принципы закупки оружия

    Иран пригрозил США войной

    Стало известно о встрече Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы

    Украину предупредили о групповых ударах «Орешником»

    Во Франции высмеяли ответ МИД на пост Медведева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok