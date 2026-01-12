На популярном туристическом пляже обнаружили пять человеческих голов

The Sun: Пять человеческих голов подвесили веревками на пляже в Эквадоре

Пять человеческих голов обнаружили на популярном туристическом пляже в Эквадоре. Об этом сообщило издание The Sun.

Местом происшествия оказалось побережье Пуэрто-Лопеса. Полиция сообщила, что головы мужчин подвесили веревками к деревянным столбам. Жертвами преступления могли стать члены местных банд, которые шантажируют рыбаков, чтобы использовать их лодки для контрабанды наркотиков.

Головы были размещены рядом с предупреждающим знаком для предполагаемых злоумышленников. Уточняется, что в 9 из 24 провинций страны объявлено чрезвычайное положение из-за столкновений группировок наркоторговцев. Эквадор является крупнейшим поставщиком кокаина.

