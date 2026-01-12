Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:43, 12 января 2026Путешествия

На популярном туристическом пляже обнаружили пять человеческих голов

The Sun: Пять человеческих голов подвесили веревками на пляже в Эквадоре
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Angela N Perryman / Shutterstock / Fotodom

Пять человеческих голов обнаружили на популярном туристическом пляже в Эквадоре. Об этом сообщило издание The Sun.

Местом происшествия оказалось побережье Пуэрто-Лопеса. Полиция сообщила, что головы мужчин подвесили веревками к деревянным столбам. Жертвами преступления могли стать члены местных банд, которые шантажируют рыбаков, чтобы использовать их лодки для контрабанды наркотиков.

Материалы по теме:
«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
«Они защитят нас»Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
5 января 2023
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020

Головы были размещены рядом с предупреждающим знаком для предполагаемых злоумышленников. Уточняется, что в 9 из 24 провинций страны объявлено чрезвычайное положение из-за столкновений группировок наркоторговцев. Эквадор является крупнейшим поставщиком кокаина.

Ранее опытный российский путешественник бесследно исчез на любимом курорте богачей. Уточняется, что турист пропал без вести накануне отъезда, при этом местные жители не видели его на пляже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Орешник» ударил по гигантскому авиазаводу во Львове. Там ремонтировали F-16 и собирали беспилотники для налетов на города России

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Пожертвования украинцам спустили на шопинг и пиццу

    Объяснено желание Санду ликвидировать Молдавию

    В «Айдаре» рассказали о начавшихся из-за холода проблемах ВСУ

    Сноубордист упал в ручей на глазах у отдыхающих и не выжил

    В России отреагировали на требование Зеленского по окончанию украинского конфликта

    Сын Кадырова высказался о массовой драке на турнире по вольной борьбе в Грозном

    Безногий боец СВО с «лезущими из швов нитками» ушел из госпиталя в дом престарелых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok