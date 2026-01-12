Реклама

Экономика
11:20, 12 января 2026Экономика

На российский город обрушился шторм

Павленко: На Ялту обрушился шторм
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На Ялту обрушился шторм — волнение моря на побережье достигло четырех баллов. Об этом сообщила глава российского города Янина Павленко в своем Telegram-канале.

По информации чиновницы, за субботу, 10 января, в Крыму выпало 27 миллиметров осадков, а на плато Ай-Петри — 65 миллиметров. По состоянию на вечер воскресенья, 11 января, продолжила она, порывы ветра достигают восьми метров в секунду. В ближайшее время прогнозируется подъем уровня воды в реках. Из-за непогоды городские службы и МЧС работают в усиленном режиме.

В общей сложности с момента прихода шторма граждане обратились в Единую дежурную диспетчерскую службу 1063 раза. «Упало два дерева (одно уже убрали), рухнула подпорная стена (ограждена, планируются восстановительные работы), произошло подтопление по 7 адресам (3 ликвидировано, по 4 ведутся работы), экстренно прочищены 3 ливневки и зафиксирована одна авария электроснабжения — восстановлено», — поделилась информацией Павленко.

Ранее регионы Центральной России под влиянием циклона «Фрэнсис» накрыла снежная буря.

