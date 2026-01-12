На турнире по вольной борьбе в Грозном произошла массовая драка

На турнире по вольной борьбе в Грозном произошла массовая драка. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент случился после схватки Турпала Алхоева, представлявшего Чечню, и Давида Ваниева из Северной Осетии. Поcледний сделал реплику в адрес соперника, после чего тот набросился на оппонента, пытаясь наносить удары руками и ногами.

К драке присоединились тренеры, другие спортсмены и зрители. При этом дерущихся удалось быстро разнять.

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) пообещала провести расследование инцидента. Участникам потасовки могут грозить дисциплинарные санкции.

В октябре во время чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа по рукопашному бою участники и зрители устроили массовую драку. Конфликт начался после того, как один из зрителей попытался пнуть участника.