11:30, 28 октября 2025Спорт

Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

В Сургуте участники чемпионата по рукопашному бою устроили массовую драку
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Во время чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа по рукопашному бою участники и зрители устроили массовую драку. Об этом сообщает URA.RU.

Турнир проходил в Сургуте в спорткомплексе «Таежный». Отмечается, что конфликт начался после того, как один из зрителей попытался пнуть участника. В потасовке приняли участие спортсмены и болельщики.

Полиция инициировала проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно, что игроки и тренеры любительских хоккейных клубов из Латвии Priedaine и Ķekava Clappers устроили массовую драку во время матча. Причиной стал русский язык.

