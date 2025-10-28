Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

В Сургуте участники чемпионата по рукопашному бою устроили массовую драку

Во время чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа по рукопашному бою участники и зрители устроили массовую драку. Об этом сообщает URA.RU.

Турнир проходил в Сургуте в спорткомплексе «Таежный». Отмечается, что конфликт начался после того, как один из зрителей попытался пнуть участника. В потасовке приняли участие спортсмены и болельщики.

Полиция инициировала проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно, что игроки и тренеры любительских хоккейных клубов из Латвии Priedaine и Ķekava Clappers устроили массовую драку во время матча. Причиной стал русский язык.