12:28, 13 октября 2025Спорт

Во время хоккейного матча в Латвии произошла массовая драка из-за русского языка

Хоккеисты в Латвии устроили массовую драку во время матча из-за русского языка
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Sport Baza

Игроки и тренеры любительских хоккейных клубов из Латвии Priedaine и Ķekava Clappers устроили массовую драку во время матча. Об этом сообщает Sport Baza.

Игрок Priedaine Денис Бенке заявил, что причиной драки стали слова тренера Ķekava Clappers Матисса Рибкинскиса в адрес его, и его партнеров по команде. Специалист выразил недовольство тем, что хоккеисты общались на русском языке.

«Он сказал что-то вроде: "Убирайся отсюда, русский оккупант". Ну, я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний», — заявил Бенке. По итогу драки тренеры обеих команд, а также несколько хоккеистов были дисквалифицированы до конца сезона.

Ранее сообщалось, что тренер нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Алексей Исаков и тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин стали участниками стычки после матча Континентальной хоккейной лиги. Словесная перепалка между специалистами едва не переросла в драку, их успели разнять.

    Все новости