Мир
13:40, 12 января 2026Мир

На Западе указали на двойные стандарты

Дизен: США могут атаковать Венесуэлу, но настоящая проблема заключается в России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на двойные стандарты в отношении к США после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также к России и Китаю. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Эксперт раскритиковал статью The Washington Post под названием «Как Китай и Россия используют захват Мадуро, чтобы раскачать американский дискурс».

«США могут атаковать Венесуэлу, убивать ее граждан, похищать президента и красть нефть, но настоящая проблема заключается в китайских и российских "операциях влияния", критикующих ее с помощью "подстрекательских заявлений"», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором приписал себе должность и.о. президента Венесуэлы. На самом деле с 5 января обязанности президента Венесуэлы исполняет Делси Родригес.

