Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:03, 12 января 2026Интернет и СМИ

На Западе заявили об адресованном лидерам ЕС послании Путина

Bloomberg: Путин показал лидерам ЕС, что им не спрятаться от «Орешника»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продемонстрировал лидерам европейских стран, что они не смогут спрятаться от российской баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Путин показал европейским лидерам, что он может ударить в любую точку на континенте, используя баллистическую ракету средней дальности», — отмечается в публикации.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что находился недалеко от Львова во время воздушной тревоги из-за удара ракеты «Орешник». Он добавил, что пережитая им ситуация оказалась «серьезным моментом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на угрозы США

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Бойцам ВС России потребовалось 40 секунд для поражения украинского F-16

    Российских депутатов обвинили в самозахвате берегов водохранилища на реке Оскол

    В российском городе административное здание забросали коктейлями Молотова

    В российском регионе повысили выплату за участие в СВО

    Добыча нефти в России упала до минимума за полтора года

    Звезд нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» окрестили сердцеедами на премии

    Трампа предупредили о применении ядерного оружия в случае атаки на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok