На Западе заявили об адресованном лидерам ЕС послании Путина

Bloomberg: Путин показал лидерам ЕС, что им не спрятаться от «Орешника»

Президент России Владимир Путин продемонстрировал лидерам европейских стран, что они не смогут спрятаться от российской баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Путин показал европейским лидерам, что он может ударить в любую точку на континенте, используя баллистическую ракету средней дальности», — отмечается в публикации.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что находился недалеко от Львова во время воздушной тревоги из-за удара ракеты «Орешник». Он добавил, что пережитая им ситуация оказалась «серьезным моментом».