Начался процесс по делу о насилии в российской школе-интернате

На Ямале суд начал рассмотрение дела об избиении детей в школе-интернате
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих учителей физкультуры, которые избивали детей в Гыданской школе-интернате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Учителя проходят обвиняемыми по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с марта 2024 года по октябрь 2025 года обвиняемые во время занятий избивали троих учеников. Так они хотели «воспитать» несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе истязавшим ребенка родителям грозит до 15 лет колонии.

