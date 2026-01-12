Начался процесс по делу о насилии в российской школе-интернате

На Ямале суд начал рассмотрение дела об избиении детей в школе-интернате

В Ямало-Ненецком автономном округе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих учителей физкультуры, которые избивали детей в Гыданской школе-интернате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Учителя проходят обвиняемыми по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с марта 2024 года по октябрь 2025 года обвиняемые во время занятий избивали троих учеников. Так они хотели «воспитать» несовершеннолетних.

