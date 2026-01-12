Реклама

18:29, 12 января 2026Силовые структуры

Нападением бешеной рыси на российскую школьницу занялись следователи

В Башкирии после нападения бешенной рыси на школьницу завели дело
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту нападения бешеной рыси на 13-летнюю девочку в спортивном лагере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по статье 293 (Халатность) УК РФ. Девочка получает необходимую медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что бешеная рысь напала на ребенка в детском спортивном лагере «Уфимский сокол» в Башкирии. Зверь зашел из леса на территорию учреждения под Уфой. Затем он набросился на 12-летнюю девочку. Сотрудники быстро среагировали и изолировали ребенка от дикой кошки, однако животное успело несколько раз укусить девочку.

