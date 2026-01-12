Названо главное условие для распада ОДКБ и НАТО

Военный аналитик Демуренко: НАТО без участия США повторит судьбу ОВД

Когда США перестанут уделять НАТО первостепенное внимание, альянс повторит судьбу Организации Варшавского договора (ОВД). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко.

По его словам, до конца 1980-х Восточный блок держался исключительно на ресурсах и политической воле СССР. Аналогично и НАТО, как полагает аналитик, перестанет существовать, как только Соединенные Штаты прекратят поддерживать и финансировать прочих участников альянса.

«Классическая блоковая система уходит в прошлое. На смену ей приходит логика национальных государств, которые создают ситуативные военно-политические альянсы под конкретные задачи», — сказал Демуренко.

То же самое, говорит эксперт, со временем произойдет с Организацией договора коллективной безопасности (ОДКБ). Он убежден: внешнеполитические интересы членов этой организации не совпадают уже сейчас, а внутренние противоречия нарастают, несмотря на риторику единства.

«НАТО и ОДКБ уже переживают эрозию. (...) Появятся новые коалиции и ситуативные союзы. Они будут формироваться и распадаться достаточно быстро, реагируя на изменения международной обстановки», — заверил офицер.

Ранее полковник турецких военно-воздушных сил (ВВС) в отставке Ихсан Сефа выразил мнение, что НАТО исчерпал себя, а возможный выход Турции, равно как и США, из Североатлантического альянса предопределит его распад.