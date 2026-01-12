Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:36, 12 января 2026Забота о себе

Названы основные симптомы опухоли мозга

Хирург Умнов: Шум в ушах и онемение кожи могут указывать на опухоль мозга
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Y'alax / Shutterstock / Fotodom

Основные симптомы опухолей головного мозга разнообразны и зависят от их типа и месторасположения. Об этом рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru.

Врач уточнил, что опухоли, расположенные в лобной доле, могут провоцировать нарушения памяти, речи и психические отклонения. Если опухоли находятся в стволе мозга, то могут вызвать паралич и нарушение глотания. Умнов добавил, что при поражении зрительного или преддверно-улиткового нерва могут наблюдаться проблемы со зрением или слухом.

Другими симптомами опухолей мозга Умнов назвал головные боли, судороги, онемение кожи, шум в ушах, нарушение кожной чувствительности или рвоту. В некоторых случаях могут наблюдаться провалы в памяти, галлюцинации, мании, депрессии и другие психические отклонения.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

Хирург отметил, что зачастую при опухолях мозга появляется сильная головная боль, которая почти не купируется с помощью обезболивающих лекарств.

Ранее врач назвал нетипичные признаки опухоли головного мозга. Так, беспричинная радость или страх могут указывать на рост новообразований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России назвало цель применения «Орешника»

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Владельцы Chery Tiggo столкнулись с самопроизвольной блокировкой дверей

    Иран пригрозил Трампу «незабываемым уроком»

    Крысы испортили авто москвича

    Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

    25 танкеров за последние три месяца 2025 года подняли флаг России

    Замерзшие семьи участников СВО довели российского министра до уголовного дела

    Выявлен неожиданный фактор риска развития деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok