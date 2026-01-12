Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:01, 12 января 2026Экономика

Описан процесс выселения Долиной из квартиры в Хамовниках

Адвокат Зуй рассказала, как будут выселять Долину из квартиры в Хамовниках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Адвокат Ирина Зуй прокомментировала решение покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках Полины Лурье выселить артистку при помощи судебных приставов. Она описала процедуру выселения в разговоре с aif.ru.

«После принятия заявления судебный пристав-исполнитель выносит постановление, в котором устанавливает срок для добровольного исполнения, обычно это пять дней. Документ направляется должнику через сервис "Госуслуги" или заказным письмом по почте», — сообщила адвокат, отметив, что отсчет срока начинается с момента получения постановления.

Зуй добавила, что в случае, если к установленной дате певица не освободит квартиру добровольно, приставы будут вынуждены применить силовые меры. В рамках закона, в присутствии взыскателя и понятых, дверные замки будут вскрыты, а недвижимость — фактически передана новой владелице с составлением соответствующего акта.

Ранее стало известно, что судебные приставы положили начало принудительному выселению народной артистки России Ларисы Долиной из скандальной квартиры в Хамовниках.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыта позиция Трампа относительно ударов по Ирану

    Описан процесс выселения Долиной из квартиры в Хамовниках

    В Москве вспыхнул сильный пожар

    Назван фаворит АПЛ

    Зеленский заявил о почти готовых к подписанию документах по Украине

    Военкор посмеялся над ударом по судам под Одессой

    В России оценили желание Санду ликвидировать Молдавию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok