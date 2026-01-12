Описан процесс выселения Долиной из квартиры в Хамовниках

Адвокат Зуй рассказала, как будут выселять Долину из квартиры в Хамовниках

Адвокат Ирина Зуй прокомментировала решение покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках Полины Лурье выселить артистку при помощи судебных приставов. Она описала процедуру выселения в разговоре с aif.ru.

«После принятия заявления судебный пристав-исполнитель выносит постановление, в котором устанавливает срок для добровольного исполнения, обычно это пять дней. Документ направляется должнику через сервис "Госуслуги" или заказным письмом по почте», — сообщила адвокат, отметив, что отсчет срока начинается с момента получения постановления.

Зуй добавила, что в случае, если к установленной дате певица не освободит квартиру добровольно, приставы будут вынуждены применить силовые меры. В рамках закона, в присутствии взыскателя и понятых, дверные замки будут вскрыты, а недвижимость — фактически передана новой владелице с составлением соответствующего акта.

Ранее стало известно, что судебные приставы положили начало принудительному выселению народной артистки России Ларисы Долиной из скандальной квартиры в Хамовниках.