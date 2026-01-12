Уничтожение дронов ВСУ в приграничье сняли на видео с воздуха

Опубликованы кадры сбития украинских дронов в российском приграничье

Опубликованы кадры уничтожения дронов ВСУ в российском приграничье. Их разместил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

На записи демонстрируется уничтожение украинских беспилотников. Некоторые из них — дроны самолетного типа. Такие летательные аппараты способны преодолевать значительные расстояния и нести мощные заряды.

По данным канала, среди уничтоженных беспилотников — дроны «Лелека-100», SHARK, «Бебрадрон» и другие. Где именно были сняты видео, не сообщается.

Утром 12 января украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. По данным Минобороны России, за час над регионом было сбито шесть дронов самолетного типа.