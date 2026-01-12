Реклама

Россия
09:54, 12 января 2026Россия

Шесть беспилотников уничтожили за час над российским регионом

Майя Назарова
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили за час над Ростовской областью. Об этом доложили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, дроны удалось засечь и ликвидировать в период с 7:00 до 8:00. Все устройства относились к самолетному типу, добавили в Минобороны.

Других подробностей о сбитых беспилотниках в ведомстве не привели.

До этого в Минобороны отчитались, что за минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили не менее 1193 украинских БПЛА.

В ночь на 11 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронеж дронами типа «Лютый». Уточнялось, что над городом прогремели около 20 взрывов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку на регион. Жертвой удара стала учительница.

