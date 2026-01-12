Пассажир не выжил после инсульта и отсутствия помощи на борту самолета JetBlue

Пассажир не выжил из-за отсутствия помощи при инсульте на борту самолета авиакомпании JetBlue. Об этом пишет издание People.

Трагедия произошла еще 22 апреля 2025 года, но иск к авиакомпании был подан лишь 5 января 2026 года. В жалобе утверждается, что Джон Аллен Флетчер сел на рейс в Бостоне до Палм-Бич (штат Флорида) и при посадке чувствовал себя хорошо.

После приземления в аэропорту назначения пассажиру стало плохо — он встал, чтобы забрать личные вещи и выйти из самолета, но вдруг резко рухнул обратно на свое место. У него исказилась речь, но он все равно предпринял попытку обратить внимание находящихся поблизости людей на себя. Согласно судебным документам, состояние пассажира заметил попутчик и сообщил об этом экипажу. Отдельно в иске подчеркивается, что мужчина летел на месте в бизнес-классе, которое хорошо просматривается бортпроводниками.

Вскоре все туристы покинули самолет, но Флетчер все еще не мог встать и не получил никакой помощи. Он лежал на двух сиденьях в салоне на виду у экипажа. Мужчина явно находился в поле зрения сотрудников JetBlue, а симптомы инсульта были очевидны. Также сообщается, что через некоторое время авиакомпания попросила стюарда довезти пассажира до стойки получения багажа на инвалидной коляске вместо того, чтобы вызвать экстренные службы.

Дочь Флетчера встретила отца и увидела, что ему плохо. Она обратилась к сотруднику с просьбой позвонить по номеру 911, однако тот заявил, что якобы не имеет право делать это. В конце концов мужчину доставили в больницу через час после посадки. Спустя 13 дней — 5 мая — в медицинском учреждении сообщили, что он не выжил.

Ранее сообщалось, что авиакомпанию American Airlines обязали выплатить миллионы долларов пассажиру, перенесшему два инсульта во время полета. Инцидент произошел в 2021 году, однако мужчина до сих пор не может говорить и писать и нуждается в круглосуточном домашнем уходе.