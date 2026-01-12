Пассажир самолета внезапно потерял сознание перед посадкой и не выжил

Пассажир упал в обморок на рейсе Cathay Pacific из Амстердама и не выжил

Пассажир авиакомпании Cathay Pacific внезапно упал в обморок во время полета и не выжил. Об этом сообщает портал Menafn.com.

Уточняется, что инцидент произошел 11 января на рейсе из Амстердама в Гонконг. 53-летний голландец потерял сознание перед посадкой. Бортпроводники сразу же оказали ему первую помощь, но он не пришел в себя.

В международном аэропорту Гонконга самолет встретили сотрудники полиции и парамедики. Мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его кончину.

В ноябре 2025 года путешествующий с дочерью пенсионер не пережил перелет из Испании в Германию. Экипаж самолета провел реанимационные мероприятия в воздухе, но безуспешно.