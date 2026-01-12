Реклама

Пассажирка самолета выдала себя за стюардессу и угодила под арест

Пассажирка выдала себя за стюардессу Batik Air на рейсе в Индонезии
Алина Черненко

Фото: Wavebreakmedia_micro / Freepik

Пассажирка выдала себя за стюардессу авиакомпании Batik Air на рейсе в Индонезии и угодила под арест. Об этом сообщает портал Travel Pulse.

Уточняется, что 8 января самозванку обнаружили на борту самолета, летевшего из Палембанга в Джакарту. 23-летняя Хайрун Нися переоделась в поддельную униформу с фальшивым бейджем, что позволило ей слиться с персоналом авиакомпании.

Представители аэропорта Палембанга заявили, что Нися прошла обычный досмотр пассажиров и не вызвала никаких подозрений перед посадкой. Генеральный директор воздушной гавани Ахмад Шауги Шахаб добавил, что у девушки был действительный посадочный талон и она не перевозила никаких запрещенных предметов.

Обман мошенницы был раскрыт после того, как члены экипажа заметили несоответствия в униформе Нися и задали ей несколько вопросов об ее обязанностях, на которые она не смогла ответить. Бортпроводники уведомили службу авиационной безопасности о необходимости встретить самолет по прибытии в Джакарту. Там девушку задержала Национальная полиция Индонезии. Стражи правопорядка начали расследование.

Правоохранители выяснили, что Нися ранее подавала заявку на работу бортпроводницей в Batik Air, но не была принята. Власти обнародовали видеозапись задержания лжестюардессы, ее допроса и последующих извинений.

«Это правда, что я летела рейсом Batik Air с идентификационным номером 7058 6 января 2026 года в форме бортпроводницы», — призналась Нися. — Я не являюсь членом экипажа Batik Air. Я искренне извиняюсь перед Batik Air и Lion Group».

Ранее стало известно, что мошенник устроился пилотом на Airbus A320 и выполнял рейсы по всей Европе. Мужчина без диплома летал на пассажирских самолетах разных авиакомпаний несколько лет.

